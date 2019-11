Zaak Gosschalk na bemiddeling gesloten

Of dit ertoe leidt dat het Openbaar Ministerie Gosschalk niet gaat vervolgen, is nog niet bekend. In een reactie zegt het OM: ,,We hebben de gezamenlijke verklaring van de beide partijen in de mediation gelezen en begrijpen hieruit dat zij eruit zijn gekomen. Het OM wilde dit mediationtraject afwachten, alvorens tot een vervolgbeslissing te komen.” Nu beide partijen eruit zijn gekomen, kan het OM deze beslissing nemen. Hierbij houdt justitie ‘nadrukkelijk rekening met de wensen van beide partijen’.



In een gezamenlijke verklaring van Gosschalk en de aangever staat: 'In de mediation hebben zij over en weer de gelegenheid gehad hun visie op de gebeurtenissen te geven en hebben zij van elkaar gehoord hoe ieder deze beleefd heeft. Daarbij zijn waar mogelijk vragen beantwoord en aannames weggenomen.’