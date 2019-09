Zangduo Suzan & Freek kondigt clubtour aan

Britt Dekker beschul­digt jury kookshow van cokege­bruik: ‘Oh nee, toch poedersui­ker’

23 september Britt Dekker heeft vanochtend met haar uitspraken in de 538 Ochtendshow van Frank Dane voor flink wat verwarring gezorgd. Ze vertelde dat ze twee juryleden van het programma Superstar Chef coke had zien gebruiken op het toilet. Toen die uitspraken opgepakt werden door landelijke media, trok ze haar keutel weer in. ‘Het was waarschijnlijk poedersuiker of bakmeel ofzo’, schrijft ze in haar Instagram-stories.