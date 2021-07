Zanger en violist Robby Steinhardt (71) van rockband Kansas overleden

‘Robby zit voor altijd in onze ziel, in onze gedachten en in onze muziek’, laat de band op Facebook weten. De leden prijzen hem om ‘wat hij heeft betekend voor ons als bandleden, voor de fans die onze concerten bezochten en voor het geluid van Kansas’. ‘We houden van hem en zullen hem voor altijd missen.’

Kansas had hits als Carry On Wayward Son (1976) en Dust in the Wind (1977). Wereldwijd verkocht de groep 15 miljoen platen. Steinhardt was bandlid van 1973 tot 1982 en van 1997 tot 2006.