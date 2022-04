Zanger Jan Rot op 64-jarige leeftijd overleden

update Rapper A$ap Rocky gearres­teerd op vliegveld na vakantie met Rihanna, mogelijk vanwege schietpar­tij

Rapper A$ap Rocky is vandaag gearresteerd op vliegveld LAX in Los Angeles, waar hij net was geland met een privéjet na een vakantie met zijn vriendin Rihanna. Hij zou zijn opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schietincident eind vorig jaar, meldt NBC News.

20 april