Zanger Mike Howe van metalgroep Metal Church overleden

‘Het spijt ons zeer dat we de dood van onze broer, onze vriend en een ware legende uit de heavy metal-wereld moeten meedelen’, klonk het op sociale media bij de bandleden van Howe. ‘Mike Howe overleed deze ochtend (maandag, red.) in zijn huis in Eureka, Californië. We zijn er kapot van en weten niet wat we moeten zeggen.’

Howe zag het levenslicht op 21 augustus 1965 in Taylor in de staat Michigan. In 1988 verving hij David Wayne als zanger van Metal Church. Die groep heeft volgens kenners een grondleggende invloed gehad op het subgenre trash metal.

Volgens loudwire.com had zijn komst meteen een impact. Hij was een eerste keer frontman tussen 1988 en 1995 waarbij Howe meewerkte aan albums als Blessing in Disguise (1989), The Human Factor (1991) en Hanging in the Balance (1993). Daarna nam hij afscheid van de muziek om een gezin te stichten. In die periode kwam hij aan de kost als timmerman.

Maar in 2015 keerde Howe terug naar de muziek, en naar Metal Church. Met de groep maakte hij nog XI (2016), Damned If You Do (2018) en From the Vault (2020) maakte. De vier nieuwe studionummers en de covers op dat album zijn waarschijnlijk z'n laatste wapenfeiten bij de band.

