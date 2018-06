Zanger Tim Akkerman gaat na elf jaar scheiden

VIDEO Humberto Tan bewondert wassen evenbeeld bij Madame Tussauds

20:27 Afzwaaiend RTL Late Night-presentator Humberto Tan heeft vanmiddag zijn wassen evenbeeld onthuld in het Amsterdamse Madame Tussauds. Het RTL-gezicht was behoorlijk onder de indruk, maar vond het ook een beetje gek. ,,Het is heel raar om naast je evenbeeld te zitten.''