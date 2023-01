Zangeres Anita Pointer (74) van The Pointer Sisters overleden

,,Hoewel we diep bedroefd zijn door het verlies van Anita, troosten we ons met de gedachte dat ze nu bij haar dochter Jada en haar zussen June en Bonnie is en vrede heeft”, laat de familie weten. Anita's dochter Jada overleed in 2003. ,,Zij was degene die ons allen zo lang dichtbij en bij elkaar hield. Haar liefde voor onze familie zal in elk van ons voortleven.”

The Pointer Sisters werden in 1969 opgericht en bestonden aanvankelijk uit vier zussen: Ruth, Anita, Bonnie en June. June overleed al in 2006, Bonnie in 2020. Begin jaren zeventig scoorden de zussen hun eerste hits, met als allereerste succes het nummer ‘Yes we Can Can', dat op hun debuutalbum in 1973 stond. In 1978 stapte Bonnie uit de band, waarna The Pointer Sisters nog enkele van hun allergrootste hits zouden scoren, zoals ‘I’m so exited’ (1982) en ‘Jump (For My Love)’ (1983).