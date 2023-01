Zangeres Berget Lewis werkte bij bank om huur te kunnen betalen: ‘Daar werd ik zo ongelukkig van’

Voordat soulzangeres Berget Lewis (51) doorbreekt via het kerkkoor van de Pinkstergemeente, ligt ze talloze keren op de operatietafel. In kritieke toestand: ,,‘Het is je tijd nog niet’, hoorde ik iemand zeggen.”