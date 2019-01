Zangeres Hind krijgt eindelijk voetje aan de grond in Amerika

Geld stroomt binnen voor verliezen­de Per Seconde Wij­zer-finalist

15:37 De 6 Inside-crowdfundingsactie voor de onfortuinlijke Per Seconde Wijzer-finalist loopt als een trein. In minder dan een dag is al ruim 2000 euro opgehaald. Ook presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde hebben een steentje bijgedragen, bevestigt een woordvoerder van Talpa. Hoeveel geld ze hebben gedoneerd, is niet bekendgemaakt.