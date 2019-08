Zangeres Lana Del Rey schrijft nummer na schietpartijen VS: ‘Ik ben echt diep geraakt’

Oprichter Village People overleden: 'Hij was een groot figuur’

16:51 De Franse muziekproducent Henri Belolo is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden Franse media dinsdag. Hij is de oprichter van de discogroep Village People en schreef de teksten voor hun hits Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy en Go West.