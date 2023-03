Zangeres Laura Pausini getrouwd met muzikant Paolo Carta

‘We hebben ja gezegd’, deelt Pausini bij een video van haar trouwdag. Hierin is te zien hoe de zangeres het nummer Davanti a Noi ten gehore brengt onder begeleiding van haar nieuwbakken echtgenoot op de gitaar. Pausini en Carta hebben het lied, waarmee zij hun geloften uitwisselden, samen geschreven.

Volgens Radio Italia waren vrienden en familie van Pausini in het huis van haar ouders uitgenodigd om haar dertigjarig jubileum als zangeres te vieren. Eenmaal ter plaatse bleek dat het niet om een jubileumfeestje ging, maar om de trouwerij van Pausini en Carta.

In een filmpje in haar story bevestigt Pausini haar status als getrouwde vrouw. ‘Het is allemaal waar, ik ben getrouwd.’