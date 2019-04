Zangeres Marga Bult zit in schuldsanering: geldschieter kan fluiten naar 85.000 euro

updateRechtop in de wind-zangeres Marga Bult (62) zit voorlopig in de schuldsanering omdat ze in 2014 circa 50.000 euro leende van een vastgoedmakelaar en dat bedrag nog steeds niet kan terugbetalen. ,,Ik heb de intentie om het bedrag aan hem terug te geven maar dat lukt mij nu helaas nog niet.” De makelaar gelooft haar niet. ,,Ze heeft meer geld dan ze zegt en hangt de zielige vrouw uit.”

Eind 2014 leende Margaretha Groeneveld (de echte naam van de zangeres, red.) met haar toenmalige echtgenoot Jan van Ingen 50.000 euro van makelaar Rinie van de Wetering van APC Vastgoed uit het Brabantse Nuland. Ze kwam met hem in contact via een financieel adviseur. Die had Van de Wetering verteld dat Marga Bult en haar man betrouwbare partners waren die probleemloos konden terugbetalen. Vervolgens leende de makelaar het echtpaar geld om Marga's bedrijf VIPevents - dat niet goed liep - een boost te geven. De afspraak met Van de Wetering was om het bedrag binnen twee jaar terug te betalen: 25.000 euro op 1 december 2015 en de rest op 1 december 2016. Toen dat niet lukte, stapte de de makelaar als schuldeiser naar de rechter.

Marga, die in 1987 Nederland op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigde met het nummer Rechtop in de wind en daarvoor zangeres was bij meidengroep Babe, vertelde vanavond in 6 Inside hoe zij sinds de lening veel tegenslagen te verwerken had. Zo scheidde ze in 2015 van haar man en moest hun woonboerderij in Denekamp noodgedwongen worden verkocht. Het enorme huis met elf slaapkamers is uiteindelijk voor een bodemprijs verkocht.

Luxe vakantie

Van Van de Wetering krijgt Marga het verwijt dat zij wel op vakantie gaat en uit eten gaat, dus het geld prima kan terugbetalen. Marga spreekt dat tegen. ,,Ik ben een hele tijd uit de running geweest vanwege ziekte, het huis heeft minder opgeleverd dan verwacht en daarom zit ik in de schuldsanering.” Voor de luxe vakantie op Bonaire waarvan ze foto’s op social media postte, heeft Marga een verklaring: die heeft haar broer voor haar betaald. ,,Ik wil de lening zeker terugbetalen, maar ik heb er iets meer tijd voor nodig”, verzucht voormalig Babe-zangeres Bult. De schuldeiser heeft inmiddels laten weten ‘door te vechten’ tot hij ‘er dood bij neervalt’.

De makelaar in kwestie vertelde vanavond aan deze site dat het bedrag van 50.000 euro door rente en advocaatkosten inmiddels is opgelopen tot een slordige 85.000 euro. Hij zag ‘met enig afgrijzen’ hoe Marga Bult vanavond op tv ‘voor de zoveelste keer een zielige vrouw uithangt’. Volgens Van de Wetering betaalde Bult hem in eerste instantie en in stapjes netjes de rente over het geleende bedrag terug. ,,Maar toen de boerderij eenmaal was verkocht en ze over voldoende geld beschikte, stopten alle betalingen. En tot op de dag van vandaag heb ik geen cent meer gezien.”

Van de Wetering

Tegenstrijdigheden

Van de Wetering zegt herhaaldelijk bij de zangeres te hebben aangeklopt. Maar steeds kreeg hij ‘nee’ te horen. ,,Ze zei steeds ‘ik ga het uitzoeken, het komt heus goed’. Maar dat bleken loze kreten. Uiteindelijk is ze naar de rechter gestapt om, wegens een te klein vermogen en inkomen, de schuld kwijtgescholden te krijgen. Dat is door de rechter afgewezen, omdat ze met tegenstrijdige verklaringen over haar financiële positie kwam. Met andere woorden: ze moet me gewoon terugbetalen.”

De makelaar stelt dat hij Bult - als ze daadwerkelijk zielig was geweest - het geleende bedrag misschien had kwijtgescholden. ,,Als ze me een paar jaar geleden 20.000 euro had willen geven in een tijd dat ze het echt zwaar had, had ik misschien gezegd ‘laat alles maar zitten’. Maar anno 2019 zit de vork anders in de steel. Officieel verdient ze op papier per maand 900 euro. Te weinig om mij en andere schuldeisers zoals een bank terug te betalen. En ze zit in de schuldsanering en heeft een zogenoemde bewindvoerder toegewezen gekregen die haar uitgaven coördineert. Dat laatste is prima, maar vreemder is de hoogte van haar maandsalaris. Dat moet door optredens veel en veel hoger zijn. Ik heb begrepen dat de inkomsten van haar showtjes rechtstreeks naar haar manager gaan. En die betaalt vervolgens van alles en nog wat zoals dure tripjes voor haar. Niet haar broer dus, maar haar manager.”

‘Vies spelletje’

De gedupeerde makelaar zegt dat ‘een vies spelletje’ met hem wordt gespeeld. ,,Het ergste is dat Marga, als ze drie jaar in de schuldsanering zit, het geld dat ze van mij leende mag houden. Zo staat het in de wet. Erg toch? Ik heb het geld echt niet nodig en kan prima eten en drinken. Maar slapen? De boosheid richting Bult is soms zo verschrikkelijk groot dat ik er nachtmerries van krijg. Het is puur onrecht. Je leent iemand uit menslievendheid en krijgt vervolgens de kous op de kop.”

Marga Bult, die vanavond voor deze site niet voor commentaar bereikbaar was, was in 2017 maanden uit de running omdat ze tijdens een VVD-feestje in Amsterdam, terwijl premier Mark Rutte toekeek, haar linkerbeen op drie plaatsen brak. Ze raakte gewond door een val van de trap. Na het incident vertelde ze aan deze site: ,,Alle optredens zijn voorlopig afgezegd en dat is een financiële aderlating. Tijdens de crisis heb ik als zelfstandig ondernemer – uit oogpunt van bezuiniging – mijn gigantisch dure arbeidsongeschiktheidsverzekering stopgezet. Ik krijg nu dus geen aanvullende uitkering. Dat is een gevalletje van eigen schuld, dikke bult. Ik zal een beetje moeten interen op mijn privévermogen. Gelukkig draait het leven niet alleen om geld.”