‘Zangeres’ Marijke Helwegen lanceert aandoenlijke kerstsingle

Vlaardin­gen én VS volgen Natascha in 'The Voice’

10:22 Vlaardingen zal vanavond op het puntje van de stoel zitten als zangeres Natascha Bessez (31) in the battles van The Voice of Holland zal vechten voor een plek in de volgende ronde van het populaire RTL4-programma. Ook de VS kijkt met een schuin oog mee. ,,Ik vind het heel erg spannend allemaal.’'