Ze zijn weer terug op de buis: de rondreizende familie Pos 

Ze zijn weer terug. Althans, op het televisiescherm. De familie Pos, bekend van Helemaal het einde, is in Chili gebleven. En gingen op vakantie, met een cameraploeg erbij.

Het begon met gekibbel. Stephan wilde avontuur, trektochten in de binnenlanden en wilde beesten kijken. Ilona zag zichzelf liever terug op een ligbedje aan de rand van een zwembad met drankje binnen handbereik. ,,Ik heb vier maanden in een zandbak gewoond aan de oceaan’’, mopperde zij.

De vakantieplannen van de familie Pos, begin dit jaar, liepen nogal uiteen. ,,Ik wil gewoon wat zien, zeker nu wij hier zitten’’, stelt Stephan Pos, bekend geworden door Helemaal het einde, het programma waarin de camera’s registreerden hoe hij met zijn gezin naar Chili vertrok. En daar bleef om een toekomst op te bouwen. ,,We wilden een reis maken door Zuid-Amerika. Nou, dan ga je niet stilzitten.’’

‘Je regelt het maar’, had Ilona gezegd en Stephan had zijn daden bij haar woorden gevoegd. En toen kwam Talpa met het idee om er een programma van te maken. ,,Daar waren we eigenlijk snel over uit. Het was een hele onderneming, maar wij hoefden ons niet met de productie te bemoeien.’’ En zodoende ontstond Vamos met de familie Pos, waar vanavond de eerste aflevering van is te zien. ,,Er ging een team mee van zes man en alles kon worden gefilmd, maar we hebben er weinig van gemerkt.’’

Piranha's

Dus kunnen we straks zien hoe de Posjes door Zuid-Amerika scheuren en vliegen (‘Dertien keer in vier weken’). Reisden ze naar Brazilië, Argentinië, Peru en Colombia, bezochten ze tempels en ontmoetten ze krokodillen, piranha’s. Maar was er ook tijd om te relaxen. ,,Al denk ik dat we er meer op uit zijn geweest dan we bij het zwembad hebben gezeten’’, bekent Stephan. ,,Ik weet niet of ze het toegeeft, maar ik denk dat Ilona toch een stuk avontuurlijker is geworden. En de kinderen hebben ook genoten.’’

Heimwee naar Nederland hebben ze niet. De Posjes zijn gesetteld in de Chileense hoofdstad Santiago, waar ze hun appartement hebben verruild voor een huis met tuin en zwembad. Bjorn (8) en Tygo (7) zitten op een andere school, waar ze zes dagen per week les krijgen. ,,Spaans, Engels en één dag Nederlands. Best pittig voor die gasten’’, zegt Stephan, die succesvol wijn exporteert met een bubbelwijn als paradepaardje. ,,We hebben er nu ook chocolade bij. En we komen met iets nieuws.’’