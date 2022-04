Zeeuwse Michiel uit Boer zoekt Vrouw heeft tóch de liefde gevonden: ‘Gelukkig met Zoë’

AKF Sonneveld­prijs naar cabaretiè­re Valentina Tóth

Valentina Tóth heeft de AKF Sonneveldprijs 2022 in de wacht gesleept voor haar voorstelling Wildbloei, ‘een ode aan de hysterische vrouw’. Ze won op het Amsterdams Kleinkunst Festival in de De Kleine Komedie in Amsterdam ook de AKF Publieksprijs.

