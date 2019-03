‘Zeilmeisje’ Laura Dekker (23) recent bevallen van zoontje

kijkcijfers Nieuwe zaterdag RTL is een hit: kijkers lyrisch over imitatie Beau in TV Kantine

9:05 Kersvers zenderbaas Peter van der Vorst kan tevreden zijn over zijn nieuwe zaterdagavondprogrammering. Zowel Kees en co (1,6 miljoen kijkers), Paul pakt uit (1,2 miljoen) als de TV kantine (1,1 miljoen) wisten de miljoengrens te doorbreken. Op social media waren kijkers lovend over de imitatie van Beau van Erven Dorens door Maarten Heijmans. Daarentegen was er ook wat kritiek op een vermeende lachband bij Kees en co.