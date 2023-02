Hij is overbelast, balanceert op het randje van een burn-out en maakt een puinhoop van zijn leven. Zelden is in een dramaserie een overspannen politieman zo heftig voorgesteld als Chris Carson in The Responder. Hij wordt vijf nachten lang gevolgd tijdens zijn diensten in de achterbuurten van Liverpool.

The Responder Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Politiedrama (NPO Plus en NPO 2)



De serie is geschreven door voormalig rechercheur Tony Schumacher die zijn eigen ervaringen erin verwerkte. De hoofdrol wordt gespeeld door een van de meest gevraagde acteurs van Engeland, Martin Freeman, bekend uit series en films als Sherlock (als Dr. Watson), The Office en The Hobbit-trilogie. Ter voorbereiding verdiepte hij zich in de crisis waarin het Britse politiekorps zich momenteel bevindt.

,,Het is triest om te zeggen, maar in mijn land is de stemming onder politiemensen abominabel,” stelt Freeman spijtig vast. ,,Door de bezuinigingen van de laatste twaalf jaren zijn alle korpsen onderbezet, waardoor het werk veel te veel van deze mannen en vrouwen vergt. Dat besef houdt vrijwel alle politiemensen in een wurgende en frustrerende greep, zo merkte ik tijdens mijn contacten met de diverse korpsen.”

De politieman die Freeman vertolkt lijkt ook te bezwijken onder deze werkdruk. ,,Hij probeert een goede vader, echtgenoot en politieman te zijn maar hij faalt op alle fronten. Hij is corrupt, gedegradeerd en is steeds slechter gemotiveerd.”

Carson is op afroep beschikbaar zoals blijkt uit de titel The Responder. Hij krijgt te maken met junkies, dealers en wijken waar ratten over zijn schoenen lopen. Wat zijn situatie nog meer penibel maakt is dat een van zijn jeugdvrienden hem als drughandelaar steeds meer onder druk zet.

Is Carson representatief voor de gemiddelde Engelse politieman of -vrouw ? Freeman: ,,De meesten proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Carson is min of meer een slachtoffer van de omstandigheden. Wat de serie vooral beoogt duidelijk te maken is hoe moeilijk het is om een beschaafd mens te blijven in dergelijke hondsmoeilijke werkomstandigheden. De vraag is hoe lang houdt iemand dit vol zonder onderuit te gaan? Zes weken? Zes maanden? Zes jaren? De oplossing is om meer bekwame politiemensen aan te stellen. Hoe dat moet? Dat moet je niet aan een acteur vragen. Ik observeer alleen maar.”

Te zien NPO Plus en NPO 2 (vanaf 14 februari)

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.