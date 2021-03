Zeldzaam diverse Oscarnominaties met bescheiden Hollands randje

Nomadland met actrice Frances McDormand (Fargo) is een zeldzaam ingehouden drama over zestigplussers die bij de laatste economische crisis hun baan verloren en besloten voortaan als moderne nomaden door het Westen van de Verenigde Staten te trekken. Als deze film, met in totaal 6 Oscarnominaties, er inderdaad op 25 april met de hoofdprijs vandoor gaat, lijkt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (die jaarlijks de Oscars uitreiken) definitief vaarwel te zeggen tegen grote publieksfilms. De tijd dat blockbusters als Titanic, Braveheart en The Lord of the Rings het Oscargoud kaapten, is voorbij.



Mensen van kleur scoorden niet alleen massaal meer nominaties dan voorheen, ze behoren dit jaar ook tot de serieuze kanshebbers. Zangeres Andra Day lijkt de voorzichtige favoriet voor ‘beste actrice’ in The United States vs. Billie Holiday, Chadwick Boseman wordt zeer waarschijnlijk postuum ‘beste acteur’ met zijn rol als ambitieuze jazztrompettist in de theaterverfilming Ma Rainy’s Black Bottom en Daniel Kaluuya (bekend van de horrorhit Get Out) is dé troef in de categorie ‘beste mannelijke bijrol’ als black panther-strijder Fred Hampton in Judas and the Black Messiah.