Zeldzaam! Eindelijk weer een foto van Doutzens vader Johan

Doutzen en haar zus gaan regelmatig op de foto met hun moeder, Geartsje Leistra (63) uit het Friese dorp Eastermar (Oostermeer) waar begin dit jaar de Postcodekanjer viel. Kiekjes waarop psycholoog Johan Kroes staat, zijn echter uiterst zeldzaam. Mogelijk heeft dat te maken met de achtergrond van hun vader. Johan Kroes worstelde een paar jaar geleden met een chronische drank- en drugsverslaving. ,,Het is heel moeilijk'', vertelde Doutzen in 2011 in een interview. Ze ging toen kort in op het feit dat haar vader, die niet meer at en alleen bouillon dronk, dat jaar was opgenomen in een Schotse afkickkliniek: hetzelfde hersteloord waar ooit ringturner Yuri van Gelder met zijn cocaïneverslaving afrekende. Doutzen, over de problemen van haar vader: ,,Elk huisje heeft zijn kruisje en dit is ons kruisje.''