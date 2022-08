Zelfs aan boord bij Janny en André brak donderdagavond een crisis uit

Zet momenteel een willekeurig tv-programma aan en binnen vijf seconden zit je tot aan je ellebogen in de ellende. De energiecrisis, de stikstofcrisis, de asielcrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis, de watercrisis, de wespencrisis - de lijst is inmiddels eindeloos. Ik ben er geen voorstander van om als een struisvogel de kop in het zand te steken voor alle problemen in de wereld, maar soms kijkt een mens juist tv om even te kunnen vergeten dat er in dit land mensen hun schamele prak opwarmen boven waxinelichtjes. Of dat er mensen zijn die bang zijn dat hun dorp eerdaags geplunderd wordt door een groep boze asielzoekers die te lang in de modder moet slapen.