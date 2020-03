Zelfs Frans Bauer blijkt last te hebben van de RTL-vloek

Dat Eva Jinek na haar overstap naar RTL zou moeten knokken voor haar imago en kijkers, is geen al te grote verrassing. Dat Paul de Leeuw zou uitpakken als de spreekwoordelijke kat in de zak, kon je ook zonder glazen bol wel voorspellen. Maar dat Frans Bauer last zou krijgen van de RTL-vloek? Fransie, die toen hij nog voor de Avrotros op reis ging juist het verwijt kreeg dat zijn programma´s veel te plat waren voor de publieke omroep en bij een commerciële zender thuishoren? Die had ik totaal niet zien aankomen.



De kijkcijfers van zijn trip naar Argentinië vielen al ronduit tegen. Maar daarvan kon je nog vergoelijkend zeggen dat het nieuwtje van Frans en Maris als oppertoeristen er langzamerhand wel af is. Maar als hij in deze quarantainetijd, waarin half Nederland voor de tv zit en snakt naar afleiding, met een feelgoodprogramma als Goed Voor Elkaar amper boven de 600.000 kijkers uitkomt (op prime time!) dan is er echt iets mis.



Aan Fransie zelf kan het niet liggen, toch? Als er iemand naadloos past in het positieve familiegevoel dat Peter van der Vorst wil uitstralen met de zender dan is het Frans Bauer wel. Wie heeft er nou een hekel aan hem? Zelfs als je zijn repertoire niks vindt, dan val je als een blok voor die pretogen en onopgesmukte Brabantse hartelijkheid. Frans is écht die brave familieman die hij pretendeert te zijn, in tegenstelling tot veel van zijn showbizzcollega’s.