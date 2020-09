Zelfs Linda de Mol verliest haar glans bij SBS 6

Tegenlicht had een interessante aflevering zondag: de achterkant van onze online koopwoede. En dan vooral die van het ‘100 dagen bedenktijd en daarna lekker gratis retourneren’-principe dat de Nederlander gretig omhelst. Er is een wegwerpcultuur ontstaan, waardoor pakhuizen uitpuilen van onverkoopbare (want stiekem gedragen) schoenen, gescheurde jasjes en gebruikte stofzuigers die na 99 dagen blijkbaar toch niet bevielen. Om je dood te schamen.



Het was niet de bedoeling van de makers, maar ik zag een parallel met de tv-wereld, met name met Talpa. Daar heerst ook een rare wegwerpcultuur. Eerst worden tv-presentatoren met grote zakken geld en torenhoge beloften gelokt. Ze krijgen grote projecten, maar zodra het flopt, hoor je weinig meer van ze. Neem een Olcay Gulsen, Leonie ter Braak en Merel Westrik. Stuk voor stuk leuke, talentvolle vrouwen die overlopen van ambitie. Maar waar zijn ze?



Misschien is het tijd voor een nieuwe Postbus 51-campagne: pas op, Talpa maakt meer kapot dan u lief is. Om die paar presentatoren die nog twijfelen over een transfer te behoeden voor een kolossale fout. Want zelfs Linda de Mol, de grote Linda, verliest bij SBS 6 in hoog tempo haar glans. Nu zal zij niet snel op de reservebank van haar broer belanden, maar er moet wel iets gebeuren.