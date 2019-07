Zelfs Máxima moet zich als werkende moeder verantwoorden

‘Enfant terrible’ prins Laurent wéér in opspraak: druk met smartphone tijdens militair defilé

10:44 Prins Laurent, de broer van de Belgische koning Filip, had het behoorlijk druk met zijn telefoon tijdens het militair defilé in Brussel. Het is een jaarlijkse traditie dat de koninklijke familie op de nationale feestdag de parade bijwoont, maar de prins had er weinig zin in.