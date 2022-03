Zelfs Pieter Omtzigt sprak het doemscenario van de Oekraïense boer bij Jinek niet tegen

Waarom de luis zo hardnekkig is: 'De helft voelt de jeuk niet'

Wie er maar aan denkt, voelt het al kriebelen. Het beestje dat smult van zo veel mogelijk contact in de persoonlijke zone. Belanden we in een nieuwe hoofdluisepidemie, nu we door het verdwijnen van de coronamaatregelen weer in elkaars nabijheid verkeren?

7:53