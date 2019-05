Zenuwen slaan toe bij zwangere Monique Smit

Zo laat de blondine vanaf haar vakantieadres aan de Turkse rivièra weten dat ‘vandaag weer zo'n dag’ is. Het ene moment kan ze niet wachten haar tweede spruit te ontmoeten, het volgende moment wordt ze ‘superzenuwachtig’ wakker. ,,En spoken er zoveel vragen door mijn hoofd. Ga ik net zoveel houden van dit kindje? Hoe was die beginperiode met een baby ook alweer?’’, vraagt ze zich openhartig af op Instagram.

Als Monique, die in juli is uitgerekend, haar baby voelt schoppen, wordt ze weer even gerustgesteld. Samen met haar grote liefde Martijn Molleman, met wie ze sinds 2013 samen is, kreeg ze drie jaar geleden zoon Noah. Of hij een broertje of zusje krijgt, heeft Monique nog niet bekendgemaakt.