Zes haren van Kurt Cobain geveild voor ruim 14.000 dollar

Danny Vera tweede bij alterna­tief songfesti­val in Duitsland

16 mei KEULEN - Met zijn hit Roller Coaster heeft Danny Vera zaterdagavond de tweede plaats bemachtigd in de Free European Song Contest 2021 van de Duitse televisiezender ProSieben. Het alternatieve songfestival werd gewonnen door de Ier Rea Garvey met het liedje The One.