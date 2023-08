Zestien jaar na wereldhit werken Justin Timberlake, Timbaland en Nelly Furtado weer samen

Goed nieuws voor de muziekliefhebbers die zo’n zestien jaar geleden het nummer Give it to me op repeat hadden staan. Het trio Justin Timberlake, Timbaland en Nelly Furtado is na jaren weer de studio ingedoken en komt binnenkort met een nieuw nummer samen.

‘We Back!’, schrijft Timbaland bij de Instagrampost waar de samenwerking wordt aangekondigd. ‘Da-koning is teruggekeerd!’ De teaser begint de tekst: ‘The time has come’ (de tijd is gekomen), waarna wordt overgegaan op een fragment van een oud optreden. Korte videofragmenten en krantenkoppen die de evolutie van Timbaland’s carrière en samenwerkingen met zowel Furtado als Timberlake laten zien flitsen over het scherm en maken uiteindelijk plaats voor de officiële releasedatum van het nummer: 1 september. De titel van het nummer moet nog worden onthuld.

De nog titelloze plaat zal bij het aanstaande album van Timbaland horen. Het is al een tijd geleden dat de producer zijn werk uitbracht, want zijn laatste album Shock Value II dateert uit 2009. De aankondiging van Timbaland komt bijna precies een maand nadat hij Instagramposts deelde waarin hij en Timberlake te zien waren tijdens een videogesprek met Furtado terwijl de twee werkten aan Timberlake’s aanstaande zesde studioalbum. ‘Da dream team’, schreef hij bij de post .

Alle drie de artiesten hebben dit jaar singles uitgebracht. In maart werkte Timbaland samen met rapper BIA voor het nummer I’m that bitch. In juni bracht Furtado haar eerste single als hoofdartiest in vijf jaar uit met het door Eat Your Man. De maand daarop was Timberlake te horen op ICU, een remix van Coco Jones.

