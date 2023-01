Zeven jaar na hun deelname aan Wie is de Mol? gaan Airen Mylene en Taeke Taekema trouwen

Aegon Airen en Taeke dromen nog even verder over hun huis

Airen en Taeke besloten drie jaar geleden om hun woning in Amsterdam te verruilen voor een ruimere plek. Samen met hun twee kinderen vormen ze een gezellig maar chaotisch huishouden. Airen werkt niet volgens schema’s, maar denkt wel veel vooruit. Het huis is groot genoeg, maar of het huis ooit helemaal af is? Er liggen in ieder geval nog genoeg plannen op de plank.