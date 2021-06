Zevende kind Nick Cannon op komst, de vierde al dit jaar bij drie vrouwen

VIDEO Wil­lem-Alexander: Gouden Koets op plek waar hij thuishoort

17 juni Een mysterieuze uitspraak, een goede anekdote en een bewonderende blik: zo liep koning Willem-Alexander rond de gerestaureerde Gouden Koets, die in elk geval tot en met februari 2022 een museumstuk is in Amsterdam. Over de bestemming nadien zweeg de vorst.