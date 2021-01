Zevende koppositie op rij, Tiësto schaart zich bij meest succesvolle dj’s in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 9 januari 2021. In de lijst zien we 5 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 11 stijgers en 18 zakkers.

37 (--) WILLOW- Taylor Swift

We hebben Taylor Swift inmiddels anderhalf jaar niet in de Top 40 gezien. Na You Need To Calm Down bleef ze wel aan het werk. Zo verscheen vorig jaar zomer het album Folklore en nog geen vijf maanden later verscheen haar haar negende studioalbum, Evermore. Van dat album is Willow de eerste single en dat is deze week, op nummer 37, de twaalfde Top 40-hit vam Taylor Swift.

Lees ook PREMIUM Nijmegenaar verzamelt álles van jarige Top 40

17 (--) ANYONE- Justin Bieber

Ruim vijftig jaar na Dave Berry kwam er in 2016 een tweede man met vier gelijktijdige hits in de Top 40. Justin Bieber hield dat toen vier weken vol en anderhalf jaar later deed hij dat, drie weken lang, met vier andere singles nog eens dunnetjes over. Terwijl Monster op 11, Lonely op 21 en Holy op 25 staat, slingert Justin deze week gewoon een volgende hit de lijst in. En dus staat hij nu – opnieuw – met vier gelijktijdige noteringen in de ‘enige echte’. Anyone was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en is nu, op 17, de hoogste nieuwe.

3 ( 5) LOVE NOT WAR – THE TAMPA BEAT- Jason Derulo x Nuka

Love Not War – The Tampa Beat is voor de Franse dj en producer Nuka zijn eerste Top 40-hit waar Jason Derulo inmiddels bezig is met zijn 21e. Acht keer stond hij in de top 10 genoteerd en vorig jaar werd Savage Love zijn grootste hit tot nu toe met vijf weken op nummer 1. Love Not War is vanaf deze week zijn tweede top 3-hit en klimt twee plaatsen naar nummer 3.

1 ( 1) THE BUSINESS- Tiësto

Jaap Reesema en Pommelien Thijs staan voor de vierde week op nummer 2 met Nu Wij Niet Meer Praten. The Business van Tiësto is daarboven -voor de zevende week- de populairste hit van ons land. Door het succes van de track weet Tiësto deze week ook de eerdere prestaties van Kygo te overtreffen en daarmee komt de Nederlander nu in de top 4 van meest succesvolle dj’s die in de Top 40 hebben gestaan. David Guetta, Calvin Harris en Avicii staan boven Tiësto op de plekken 1, 2 en 3.

Iedere werkdag hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 even na zessen in de Top 40 Update en vrijdag vanaf 14.00 uur is er weer een nieuwe lijst op Qmusic.