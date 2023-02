Zevende seizoen Flikken Rotterdam in aantocht

Tweede echtschei­ding voor prinses Margarita

Prinses Margarita en haar echtgenoot Tjalling ten Cate gaan uit elkaar. De prinses (50) en Ten Cate (47) laten dat zelf weten in een persbericht. Eerder was de oudste dochter van prinses Irene al getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat veelbesproken huwelijk liep in 2006 stuk.