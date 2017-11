Zieke Nick Schilder cancelt weer theatershow

Verrassing! Máxima op dubbele espresso bij vluchtelingen

14:55 Koningin Máxima genoot vanmiddag van een dubbele espresso in Amsterdam, speciaal voor haar gezet door Afrikaanse en Syrische barista’s. In wat vroeger de wasserij van de Bijlmerbajes was worden deze ‘nieuwkomers’ door de Refugee Company klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Als barista, kok, zeefdrukker, reparateur van zonnepanelen, noem maar op. Máxima bracht vanmiddag een onaangekondigd werkbezoek aan het initiatief in de hoofdstad, wat verrukte reacties bij de vluchtelingen opriep.