Zieke Olivia Newton-John: Ik ben er nog en het gaat goed

,,Het was een moeilijk jaar, omdat ik ook nog eens mijn heiligbeen brak en ik opnieuw moest leren lopen. Maar ik voel me sterk, ik ben terug en voel me goed en ben iedere minuut blij dat ik er nog ben”, aldus Olivia. De actrice zegt ‘zeer geroerd’ te zijn door alle steun van fans van over de hele wereld.



Ze is ook trots dat ze mogelijk een inspiratie is voor velen die ook ziek zijn. ,,Ik ben positief over mijn leven en over mijn reis en ik hoop dat ik een steun voor andere mensen kan zijn. Ik ben blij als ik mensen kan entertainen, maar ik voel me nog beter als ik mensen help.”



Olivia kampte in 1992 met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Afgelopen najaar werd ze voor de derde keer getroffen door borstkanker. Onlangs liet ze weten dat de borstkanker intussen in het zogenoemde stadium IV zit en dus is uitgezaaid naar haar andere organen.