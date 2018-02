Zieke Pink spuugt kauwgom uit voor ze volkslied inzet

De finale van het American football wordt gespeeld in de ijzige kou in Minneapolis. De afgelopen maanden was het moment waarop het volkslied werd gezongen beladen, nadat verschillende spelers knielden. Ze protesteerden daarmee tegen racisme en politiegeweld, tot grote woede van de Amerikaanse president Donald Trump. Bij de Super Bowl bleef zulk protest uit.



Leslie Odom Jr zong eerst America the Beautiful, en Pink daarop The Star Spangled Banner. Op televisie was duidelijk te zien dat de zangeres op het laatste moment een kauwgompje uit haar mond plukt en dat op het veld gooit. Ze zong begeleid door een orkest, maar het is niet duidelijk of die muziek live was of niet, want op het veld was geen orkest te bekennen.