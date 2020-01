Ziekte Bibian Mentel heeft huwelijk 'alleen maar sterker' gemaakt

Wel is een relatie volgens de voormalig snowboardster altijd hard werken. ,,En dat heeft helemaal niets te maken met het feit dat je een partner hebt die ziek is. Je moet je er altijd van bewust zijn dat je de tijd voor elkaar moet blijven nemen. Ik zie nu veel relaties om mij heen sneuvelen van stellen die alle focus op de kinderen hebben gelegd en vergeten zijn dat ze ook man en vrouw zijn.”



Bibian en Edwin houden de romantiek na al die jaren nog steeds levendig. ,,Edwin is sowieso erg romantisch. Dat zit ’m voornamelijk in de kleine dingen. Uitspreken dat je van elkaar houdt, elkaar niet voor lief nemen. Het afgelopen jaar is hij ook echt een soort mantelzorger voor me geweest. Zeker na de operaties, wanneer ik niet zoveel meer kan. Ook het huishouden is lastiger geworden nu ik in een rolstoel zit. Boodschappen doen, koken, de was: dat soort dingen komen allemaal op hem neer. Ik merk ook zeker dat het zijn tol eist, dat het zwaar voor hem is. Op mijn beurt probeer ik het leuk te houden door toch zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen, en af en toe aan de bel te trekken: ’Volgens mij moeten we er weer even tussenuit.’”



Bibian heeft deze week de laatste bestralingen van haar rib gehad. Hoewel de situatie kritischer is, blijft ze ook dit keer optimistisch. ,,De ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek gaan hard op dit moment. Dus we hopen op een klein wondertje. Op nieuwe medicatie, waardoor ik toch geholpen kan worden. Daarnaast is Edwin iedere dag het internet aan het afstruinen. Na al die jaren is mijn man bijna zelf een arts geworden.”