Ziggo Dome eert Jeroen van der Boom voor uniek record: meer dan vijftig optredens in concertzaal

Voor aanvang van het vierde concert van Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome Amsterdam heeft commercieel directeur Danny Damman Jeroen van der Boom in het zonnetje gezet. Als enige zanger ter wereld heeft Jeroen van der Boom meer dan vijftig optredens in de Ziggo Dome gehad.

Van Danny Damman heeft Jeroen een grote ingelijste foto ontvangen die komt te hangen in de Hall of Fame van de Ziggo Dome. ,,Dit komt als een totale verrassing’’, reageerde Jeroen van der Boom weten. ,,Ik weet dat ik hier best vaak heb gestaan, maar realiseerde me nooit hoe vaak. Ik ben enorm vereerd met dit feit en dit record.’’

Danny Damman is trots op de Nederlandse zanger. ,,Jeroen is een enorme vakman en na deze reeks van Holland Zingt Hazes heeft Jeroen de magische grens van 50 optredens overschreden,’’ laat Damman weten. ,,De artiest met de meeste optredens in de Ziggo Dome. En dat is na deze reeks meer dan vijftig. In de Hall of Fame zal deze foto een prominente plek krijgen.’

De zanger, die met Holland Zingt Hazes de afgelopen weken vier keer in de Ziggo Dome stond, is blij met dit feit en de waardering. ,,Maar het blijft hier niet bij. We zijn inmiddels met een nieuw project in de Ziggo Dome bezig. Daar zullen we later meer over bekendmaken. Maar ik hoop hier nog veel te mogen optreden.’’

Ook volgend jaar staat Jeroen van der Boom in de Ziggo Dome met Holland Zingt Hazes waar hij opnieuw verschillende nummers van de legende zal zingen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: