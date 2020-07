Ziggo Dome en Afas Live verliezen een derde van personeel

De reorganisatie is onontkoombaar geworden als gevolg van de coronamaatregelen. In de Ziggo Dome verliezen van de 34 personeelsleden er 14 per 1 oktober hun baan. In de kleinere Afas Live (capaciteit 5500 bezoekers) gaat het om 10 van de 25 werknemers. Daarbij zijn ook mensen met een vast contract. De betrokken medewerkers zijn allen de afgelopen dagen ingelicht.

Geen zicht op winst

Volgens Ziggo Dome-directeur Danny Damman is de reorganisatie één-op-één het gevolg van de coronacrisis. De concertzaal, wanneer uitverkocht goed voor 17.000 bezoekers, ging half maart op slot. De zaal is sinds donderdag weer open op ‘1,5 metercapaciteit’ van 2500 man, maar dat is te weinig om de verliezen van de afgelopen maanden te compenseren. ,,De maandenlange stilte en het gebrek aan perspectief hebben ons ertoe doen besluiten om te reorganiseren. Ondanks de mooie nieuwe initiatieven op concertgebied is er nog geen zicht op rendabele evenementen’’, aldus Damman.

Hij signaleert een diepe crisis in de muziekwereld. ,,Niet alleen wij, maar onze gehele branche wordt zeer hard geraakt. Veel van onze huurders hebben evenementen die gepland stonden sinds half maart, moeten doorschuiven naar het najaar of zelfs naar 2021.’’

Volledig scherm Begin dit jaar liep de Afas Live nog vol voor een concert van de Britse rapper Stormzy. © Paul Bergen

Paradiso

Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Vooral het gemis van internationale sterren laat zich voelen. Van uitgestelde concerten van bijvoorbeeld Harry Styles, E.L.O. en Pearl Jam is het nog steeds onzeker wanneer die weer kunnen doorgaan. Bij de Afas Live verdwenen winstgevende shows van onder anderen Adam Lambert, Eurovision in Concert en Louis Tomlinson (One Direction) van de agenda.

Omdat duidelijkheid over het opheffen van reisbeperkingen ontbreekt, bestaat de kans dat de eerste concerten met internationale sterren pas weer vanaf de tweede helft van volgend jaar mogelijk zijn. ,,Het doet me verdriet om te zien welke impact dit heeft op ons bedrijf”, zegt Damman.

Eerder maakte Paradiso, waar veel mensen in deeltijd werken, al bekend fors te snijden in het personeelsbestand. Van de 230 contracten worden er daar 60 ontbonden.

