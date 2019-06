Ziggo Dome wordt Nederlands grootste feestcafé

Onzeker­heid over vervolg BBC-hit Bodyguard

9:57 Het is nog onzeker of er een tweede seizoen komt van de BBC-hitserie Bodyguard. Er zijn al een tijdje gesprekken over een vervolg gaande maar groen licht is er nog steeds niet. ,,We hebben nog geen update", zei schrijver Jed Mercurio volgens The Hollywood Reporter tijdens het Banff World Media Festival.