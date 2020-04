Ziggo Sport zendt Europa Cup I-finales uit

Nederland­se versie Bacheloret­te met Gaby Blaaser begint op deze datum

11:19 De eerste Nederlandse versie van het populaire Amerikaanse datingprogramma The Bachelorette is vanaf 20 mei te zien op Videoland, de streamingdienst van RTL. Onlinebekendheid Gaby Blaaser (33) heeft de hoofdrol in het programma; ze reisde in februari met achttien vrijgezelle mannen af naar Zuid-Afrika.