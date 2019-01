Zijn Brad Pitt en Charlize Theron het ultieme Hollywood-droompaar?

Pitt en Theron werden recent door fotografen gesnapt in het superdeluxe Hotel Chateau Charmont in Los Angeles waar ze samen, voor aanvang van een liefdadigheidsfeest, dineerden. Bij die gelegenheid zou de acteur de hand van Charlize hebben vastgehouden. Kiekjes van hun samenzijn zijn er echter niet.

De twee zouden aan elkaar voorgesteld zijn door Hollywoodacteur Sean Penn (58) die Pitt en Theron al jaren kent. Showbizzmedia in de VS stellen dat Brad en Charlize herhaaldelijk tegen Sean zouden hebben gezegd hoe leuk ze elkaar vinden. Voor Penn, die ooit was verloofd met Theron, was dat kennelijk aanleiding om de twee als ‘koppelaar’ bijeen te brengen. Met succes. Medio december vorig jaar zouden Charlize Theron en Brad Pitt een eerste ontmoeting hebben gehad op het landgoed van Angelina’s ex in Californië. Het naar verluidt ‘smoorverliefde’ stel - dat nog niet heeft gereageerd op de relatiegeruchten - zou daar inmiddels al ettelijke romantische momenten hebben beleefd.

Hoewel Charlize Theron, Brad Pitt en managers hun kaken vooralsnog stijf op elkaar houden, worden de twee nu al door Amerikaanse media ‘het ultieme droompaar’ en ‘een zielsgelukkig Hollywoodkoppel’ genoemd. Behalve ‘bewijzen’ uit Hotel Chateau Charmont, worden meerdere redenen opgevoerd voor een ‘perfecte match’. Belangrijkste argument voor een ‘levensvatbare relatie’ is het feit dat Pitt en Theron beiden vrijgezel zijn en kinderen adopteerden. ,,Dat schept een band’’, zo wordt verondersteld.

Brad Pitt en zijn ex Angelina Jolie hebben tijdens hun huwelijk drie kinderen geadopteerd: Maddox (16), Pax (14) en Zahara (13). Ze kregen ook drie biologische kinderen: Shiloh (12) en de tweeling Vivienne en Knox (10). Charlize Theron heeft twee kinderen geadopteerd: zoon Jackson (7) en dochtertje August (3).

Noodlanding

Pitt en Jolie zetten in 2016 na een relatie van twaalf jaar een punt achter hun samenzijn. De druppel die de emmer deed overlopen was een woedebui die Pitt kreeg tijdens een vlucht met hun privéjet. Hij was toen onder invloed van alcohol. Hij zou zich op een van de kinderen hebben gestort en de situatie zou dusdanig uit de hand gelopen zijn dat de piloot van het vliegtuig een noodlanding moest maken. Jolie was dermate in shock dat ze prompt de relatie stopzette en de kinderen meenam.

Wat volgde was een vechtscheiding die recent voor het grootste deel is afgerond. Advocaten van de twee zijn tot eind 2018 bezig geweest met de afwikkeling van voogdijzaken, alimentaties en de verdeling van vastgoed en geld. De oudste drie kinderen van het stel zouden hun vader niet meer willen zien. Na het incident in het vliegtuig, zou Pitt zich hebben laten behandelen voor alcoholproblemen. Of hij die de baas is geworden, is niet bekend. Volgens Amerikaanse media dronk de acteur tijdens zijn ontmoeting met Theron ‘een glaasje water'. Theron, die in 2004 een Oscar won voor haar hoofdrol in Monster, zou het bij ‘een wijntje’ hebben gehouden.

Volledig scherm Angeline Jolie in 2017 met haar kinderen (vlnr) Maddox Chivan Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt en Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Dochter Zahara staat niet op de foto. © AFP

Volledig scherm Angelina Jolie en Brad Pitt in 2014. © EPA