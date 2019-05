Zijn dit de kandidaten van Wie is de Mol 2020?

Hoewel het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? pas in januari 2020 wordt uitgezonden, zijn de opnames vermoedelijk alweer in volle gang. Elk jaar zijn die van half mei tot half juni en het lijkt er sterk op dat de kandidaten afgelopen weekend zijn vertrokken. Deze BN’ers worden op social media, blogs en op onze redactie genoemd als mogelijke kandidaten.

Leonie ter Braak

Leonie wordt door alle WIDM-blogs (zoals Tunnelvisie en het Wie is de Mol?-forum) getipt en is sinds vrijdag van social media verdwenen, terwijl ze altijd heel fanatiek is. Zo twitterde ze veel tijdens de halve finale van het Songfestival, maar bleef het zaterdag, tijdens de finale, stil op haar Twitteraccount.



Dione de Graaff

De Studio Sport-presentatrice wordt op social media ook veel genoemd. Hoewel ze in de media zegt dat ze zich aan het voorbereiden is op de Tour, is het vreemd dat ze tijdens de Giro niet aanwezig is. Dione is zelf niet actief op social media, maar ging onlangs wél op de foto met Leonie ter Braak.

Nathan Rutjes



Oud-voetballer Nathan Rutjes speelt dit seizoen bij de amateurs van Groene Ster en is er tijdens de kampioenswedstrijd plots niet bij. Hij werd vervangen door een kartonnen versie bij het kampioensfeest..

Ron Boszhard

Ron deed eerder mee in 2018 en viel toen direct af. De makers van WIDM vroegen eerder al aan het publiek welke oud-deelnemer ze wilde terugzien. Ron werd vaak genoemd. Omdat Ron sinds zaterdag stil is op social media zingt zijn naam rond!

Jennifer Hoffman



De actrice uit De Luizenmoeder is sinds zaterdag ook stil op haar social media-accounts. Ze was afgelopen week niet in het nieuws en stond toevallig ook op dezelfde foto als Dione en Leonie. Maar is dat wel zo toevallig? Wel deed Jennifer al eerder mee aan Wie is de Mol?

Kalvijn

Na Nikkie de Jager is de kans groot dat de makers dit jaar weer voor een YouTuber gaan. Kalvijn is steeds vaker op tv te zien en past goed in dat profiel. Hij zei deze week in zijn Instagramstories dat hij weinig plaatst omdat hij ‘even druk is geweest’ en dat klonk erg verdacht. Toch plaatst hij vandaag meerdere stories, die in theorie ook vooraf opgenomen zouden kunnen zijn. Als hij inderdaad meedoet, valt hij óf snel af, óf heeft hij een briljante strategie bedacht om zijn stories te vullen.

Nadia Moussaid

Presentatrice Nadia Moussaid is normaal gesproken al niet erg actief op social media, maar is nu ook al een ruime week niet actief en wordt gevolgd door enkele WIDM-prominenten. Opvallend!

