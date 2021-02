Zingen kon hij niet, toch was Serhat een held van het Songfestival

The Herrey’s met Diggi-loo diggi-ley, Sieneke met Ik ben verliefd of Mouth & MacNeal met Ik zie een ster. Guilty pleasures horen bij het Songfestival. Stefan Raatgever raakte als songfestivalverslaggever van deze site in de ban van Serhat, een zeer opvallende deelnemer van San Marino. Of, zoals Stefan het in 2019 in Tel Aviv omschreef, louche nachtclubuitvoering van Leonard Cohen. Uren voordat Duncan Laurence geschiedenis zou schrijven, zette Stefan zijn fascinatie voor Serhat op papier.