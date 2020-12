Zingende Hugo de Jonge maakt geen indruk op Chantal Janzen: ‘Als hij het maar leuk heeft gehad’

Na het korte optreden merkt Jaïr op dat een deelname aan The Voice of Holland geen slecht idee zou zijn. ,,Dat zou ik ontzettend veel zin in hebben", zegt De Jonge hierop. ,,Dat lijkt me fantastisch.”

Gastheer Beau van Erven Dorens vraagt terug in de studio zijn gast Chantal Janzen, als presentatrice van The Voice of Holland, haar mening over de zangkunsten van de minister van Volksgezondheid. ,,Het is meer iets voor The Masked Singer eigenlijk. Toch?”, reageert ze eerst. Daarna geeft Chantal toe vooral verbaasd te zijn. ,,Wat gebeurt hier?", vraagt ze zich af. Met daarop nog een laatste cynische sneer. ,,Als hij het maar leuk heeft gehad, denk ik altijd.”

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De opmerking doet denken aan een veelbesproken uitspraak die Chantal deed over Fatima Moreira de Melo, na haar muzikale optreden tijdens het Gouden Televizierring Gala in 2008. ,,Wat kan ze toch hockeyen hè, die meid”, zei de presentatrice toen Fatima het podium afliep. De twee hebben het inmiddels bijgelegd. In 2016 maakte ze - wederom op een Televizierring Gala - korte metten met Remko Vrijdag die minutenlang Mark Rutte imiteerde, enkel met de woorden: ,,Genoeg gelachen.” Vrijdag zat overigens donderdag nog bij Beau, wederom als de minister-president.

Blokhuis legt interview stil

Jaïr werd getrakteerd op een optreden van de minister na een belofte van De Jonge een maand geleden. ,,Tegen die tijd gaan we hem zingen, maar dan verwacht ik wel goede begeleiding", zei hij toen over het nummer White Christmas. Het werd wat rustiger. ,,Ik had eigenlijk een heel koor willen regelen hier", merkt de presentator op. ,,Want wij zouden samen gaan zingen.” De Jonge reageerde hierop opgetogen. ,,Dat is waar, dat hadden we afgesproken!” De pandemie gooide hierbij roet in het eten, omdat er geen koor beschikbaar was om langs te komen. ,,En dat mag ook niet natuurlijk", aldus De Jonge.

Lees verder onder de video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Ik zet even wat anders in, is dat goed? Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid

De zingende Hugo maakte het voor Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, moeilijk om RTL Nieuws te woord te staan. Hij was met hen in gesprek over jeugdzorgverlening en moest het interview afbreken, nadat hij het gezang van zijn collega eerst probeerde te negeren.



Blokhuis praat nog even door, maar breekt midden in een zin alsnog en barst in lachen uit. ,,Dit werkt toch niet zo jongens", reageert hij. ,,Ik kon het lang droog houden hoor, maar ik zet even wat anders in. Is dat goed?”