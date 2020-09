Zo bereidt Sylvie Meis zich voor op haar vierdaagse droombruiloft

Aanstaande vrijdag is het zo ver voor Sylvie Meis. Dan stapt de 42-jarige diva in het huwelijksbootje met haar verloofde Niclas Castello (41). Sylvie wil topfit in haar bruidsjurk stappen, zo maakt ze vandaag duidelijk op Instagram. Ze deelt een kiekje uit de sportschool en geeft aan dat het de laatste loodjes zijn tot aan haar bruiloft.

Het belooft een groots huwelijksfeest te worden voor Sylvie. Het feest had eigenlijk al in mei moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis werd de ceremonie uitgesteld. De locatie is hetzelfde gebleven: een boetiekhotel met uitzicht over Florence in Sylvies favoriete land Italië. ,,Het is er stijlvol en met een gespiegelde balzaal zoals Versailles", vertelde ze eerder daarover. De bruiloft zal maar liefst vier dagen gaan duren.

Bruidsjurk

Het was nog even spannend, maar begin deze week kwam de bruidsjurk van La Meis binnen. Het was eerst nog maar de vraag of de japon überhaupt op tijd geleverd kon worden vanuit Tel Aviv, maar die stress kon ze dit weekend achter zich laten. Maandenlang werd er gewerkt aan een droomjurk voor Sylvie. Hoe die er precies uit gaat zien blijft nog even een verrassing. In de sportschool doet ze er in ieder geval alles aan om er zo goed mogelijk uit te zien voor de speciale dag.



Tijdens de extravagante huwelijksceremonie gaat Sylvie haar jawoord geven aan de Duitse kunstenaar Niclas Castello. Ze leerde hem kennen op de bruiloft van een goede vriendin in juni van afgelopen jaar. Hun relatie nam al snel serieuze vormen aan en in oktober maakten de twee bekend te willen trouwen.

Volledig scherm Sylvie Meis en Niclas Castello. © BrunoPress/The Photo One

Beyoncé

Castello is een beroemd kunstenaar met onder meer sterren als Beyoncé en Jay-Z in zijn klantenkring. De echte naam van de Duitser, die ook een van de meest gezochte artiesten is op het platform Artnet. is overigens Norbert Zerbs.

Sylvie was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. Samen met hem heeft ze zoontje Damian, die haar tijdens de huwelijksceremonie weg zal geven. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar die verloving kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving.

