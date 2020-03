Zo gaat het nu tussen oude rivalen Taylor Swift en Katy Perry

De zangeressen leefden sinds 2013 in onmin met elkaar, toen Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee. Daarna lieten ze geen enkele kans onbenut om venijnig naar elkaar uit te halen in de pers.



Vorig jaar was er opeens toenadering. Katy Perry liet een olijftak bezorgen aan Taylor - een universeel teken van vrede - en die was daar enorm blij mee. ,,Ik dacht: dat is niet alleen erg cool en oprecht, maar ook heel slim gedaan om me een echte olijftak te sturen”, vertelde de Shake it off-zangeres aan het Britse radioprogramma Heart Breakfast. ,,Ik denk dat dat voor ons allebei het moment was waarop er geen vreemde gevoelens meer waren.”



Ook Katy Perry blikt nu terug op hun ruzie en de daaropvolgende hereniging. ,,We hebben geen hechte band, omdat we het allebei zo druk hebben, maar we sms'en vaak”, klinkt het. En ze blijft haar voormalige rivale wel op de voet volgen. ,,Ik was erg onder de indruk door haar documentaire, Miss Americana, want ik zag het begin van zelfbewustzijn en ik zag erg veel kwetsbaarheid. Ik was erg opgewonden dat ze dat aan de wereld kon laten zien: dat de dingen niet perfect zijn, dat ze dat niet moeten zijn en dat het mooier is wanneer ze het niet zijn.”



Vorig jaar was Katy nog te zien in de videoclip voor You Need To Calm Down, een nummer van Taylor. Dat was erg belangrijk, zegt ze. ,,Ook al was het moeilijk, toch was het belangrijk om in die videoclip te verschijnen, want mensen willen iemand naar wie ze kunnen opkijken. We wilden dat het een voorbeeld van saamhorigheid zou zijn. Vergeving is belangrijk. Het is krachtig. Als je je vijand kan vergeven, dan is dat geweldig. Hoe moeilijk het ook is.”