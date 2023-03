Zo gespierd zag je hem nog nooit: Jake Gyllenhaal ondergaat transformatie voor nieuwe film

Wie Jake Gyllenhaal dezer dagen tegen het lijf loopt, moet wellicht twee keer kijken. Vraag dat maar aan de toeschouwers die aanwezig waren bij de zogenaamde UFC-weging in Las Vegas, waar Gyllenhaal onverwacht kwam opdagen. De Amerikaanse acteur oogt gespierder dan ooit en kwam er enkele ​​scènes filmen waarin zijn personage Dalton een overwinning behaalt. Op de beelden is goed te zien hoe sterk, pezig en robuust Gyllenhaal de afgelopen maanden is geworden.

De originele Road House uit 1989 met Patrick Swayze in de hoofdrol gaat over een uitsmijter die orde op zaken moet stellen in een bar in Missouri. Al snel krijgt hij het aan de stok met een corrupte zakenman. In de remake speelt Gyllenhaal een voormalig UFC-vechter die een baan als bewaker aanneemt in de Florida Keys en er al snel achter komt ‘dat niet alles is wat het lijkt in het tropische paradijs.’ Ook onder anderen Billy Magnussen, Daniela Melchior, Lukas Gage en Gbemisola Ikumelo hebben rollen in de film.