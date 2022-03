Zo ging het eraan toe in de rechtszaal bij de scheiding tussen Kim Kardashian en Ye West

In het stadium ‘cd van jou, cd van mij’ zitten Kim Kardashian (41) en Ye West, voorheen bekend als Kanye, nog niet. Ook moet de voogdij van hun kinderen nog worden toegewezen. Maar de uitspraak van de rechter gisteren betekende wel een mijlpaal in de turbulente levens van de twee sterren: ze zijn officieel gescheiden . Zo ging het eraan toe in de rechtszaal.

Kim Kardashian woonde de zitting van het gerechtshof in Los Angeles via een videoverbinding bij. Ze zat achter een wit tafelblad en nam zo nu en dan een slokje uit een mok.



Rechter Steve Cochran, die in Amerika bekendstaat als een kleurrijk figuur, liet haar onder ede een reeks vragen beantwoorden om zo de scheiding rond te kunnen maken. ,,Moeder, ik ga je nu vragen stellen”, zei Cochran, die ouders die in scheiding liggen in zijn rechtszaal steevast aanspreekt met ‘moeder’ en ‘vader’. ,,We zijn hier om de kinderen. Ze zijn 2, 4, 6 en 8 jaar oud”, zei hij, refererend aan de vier kinderen van het stel ,,Gaat het goed met iedereen?” Kardashian knikte. ,,Het gaat goed.” De rechter: ,,Overlaad je ze met affectie?” Kardashian, vol overtuiging: ,,Absoluut.”

De rechter vroeg onder meer of ‘het huwelijk was stukgelopen door problemen, onenigheden en meningsverschillen’ en of ‘het jouw wens is om de vrijgezelle status te hebben’. Kardashian beantwoordde de vragen stuk voor stuk, zonder twijfel, met ‘ja’, waarop de rechter haar vrijgezel verklaarde.

Vertragingstactiek

Intussen werd Ye bijgestaan door Samantha Spector, alweer zijn vierde advocaat. Zijn derde had hij minder dan 24 uur voor de zitting ontslagen. Kardashians advocaat had de rapper er nog van beschuldigd dat dat een tactiek was om de boel weer te vertragen, maar daar leek het uiteindelijk niet op. Spector vroeg de rechter namelijk niet om de zaak uit te stellen.

Volledig scherm Kanye West en Kim Kardashian in gelukkiger tijden samen. © Evan Agostini/Invision/AP

Kardashian, die zeven jaar getrouwd was met Ye, vroeg de scheiding in februari vorig jaar al aan. Onlangs stelde ze dat het haar ‘grootste wens’ was om officieel ongehuwd te zijn. Ye heeft altijd gehoopt dat het goed zou komen tussen de twee en wendde zich in het openbaar tot God met die wens. Desalniettemin had hij de afgelopen tijd andere relaties, eerst met actrice Julia Fox en nu met Chaney Jones, die opvallend veel op Kardashian lijkt.

Beiden hielden afgelopen jaar hun mond over de scheiding, tot enkele maanden geleden. Ye gebruikte zijn social media om tekeer te gaan tegen Kardashian, haar familie en haar nieuwe vriend Pete Davidson. Hij zei boos te zijn dat hij niet wordt betrokken bij belangrijke besluiten rond de kinderen en niet welkom is op hun verjaardagen. Zijn laatste ‘wapenfeit’: in de animatievideo met kleipoppetjes van zijn onlangs verschenen single Eazy is te zien hoe een kleipop die lijkt op Davidson ‘levend’ wordt begraven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ye (@kanyewest) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar tijdens de rechtszaak gisteren bleek de rapper minder dwars te liggen dan werd verwacht. ,,Meneer West heeft er geen probleem mee om de scheiding door te zetten”, zei advocaat Spector. Er waren alleen wat ‘technische issues’ die ze wilde bespreken, onder meer rond het pensioen dat Kardashian tot nu toe heeft opgebouwd.

Opvallend: Ye wil volgens Spector ook dat hij het recht krijgt om de nieuwe man van Kardashian onder ede te verhoren, mocht zijn ex weer willen trouwen. De rechter veegde dat idee direct van tafel. ,,Is er ooit een zaak geweest waarin dat is toegezegd?” vroeg de rechter aan Ye’s advocaat? Spector moest toegeven dat ze er geen voorbeeld van kon bedenken.

Papierwerk

Cochran stuurde de advocaten tot twee keer toe de gang op om eventuele onenigheden onderling glad te strijken. Ook moest er wat papierwerk geregeld worden: de rapper gaat sinds kort officieel door het leven als Ye, maar in de scheidingspapieren stond zijn oude naam, Kanye West, nog vermeld.

Daarna kon de rechter - die een mondkapje droeg van honkbalclub Los Angeles Dodgers - de scheiding officieel maken. De rechtbank kan in Amerika in een ingewikkelde scheidingszaak iemand alvast ‘alleenstaand’ verklaren voor de burgerlijke stand, terwijl ingewikkeldere zaken als voogdij en de verdeling van de eigendommen nog worden uitgevochten. Als de twee voormalige geliefden daar niet onderling uitkomen, komen daar nog rechtszittingen voor.

Quote Moeder, ik vraag normaal gesproken naar de foto's van de kinderen terwijl ik hun zaak behandel, maar we gaan nu hun privacy respecte­ren en beschermen, oké? Rechter Cochran

Cochran concludeerde aan het eind blij dat er eindelijk schot in de zaak zat, nadat er maandenlang niets was gebeurd rond de scheiding. ,,We hebben vandaag veel vooruitgang geboekt”, zei de rechter tegen realityster Kardashian. ,,We gaan als een Europese trein: snel en op tijd.”

In andere zaken vroeg hij de ouders altijd om hem foto's van de kinderen te laten zien, maar hij besloot dat hij dat in het geval van Kardashian niet zou vragen. ,,Moeder, ik vraag normaal gesproken naar de foto's van de kinderen terwijl ik hun zaak behandel, maar we gaan nu hun privacy respecteren en beschermen, oké?”

Kersverse single Kardashian glimlachte. ,,Oké.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: