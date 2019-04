Zo heet Madonna’s eerste album in vier jaar

Lee Towers krijgt lachers op zijn hand als Lee Flowers: ‘Never walk on Bollenvel­den’

8:34 Hoewel er gisteravond flink wat comedy en satire op tv was, was het uitgerekend Lee Towers die de meeste lachers op zijn hand kreeg. De zanger transformeerde voor het NPO 1-programma Even tot hier in Lee Flowers en zijn You’ll Never Walk Alone werd You‘ll never walk on Bollenvelden. Het was een statement tegen toeristen die de tulpen plattrappen. De reacties op social media waren louter positief: van hilarisch tot briljant.