Zo klinkt songfestivalkandidaat Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy speelde al op Lowlands en North Sea Jazz, kreeg twee Edison-nominaties en de recensies voor zijn optreden op het festival Noorderslag waren louter lovend. Ook speelde hij in 2018 de rol van Judas in The Passion. Zijn muziek wordt omschreven als Engelstalige modern soul. Beluister hier waarom de in Suriname geboren zanger het best eens ver kan gaan schoppen op het Eurovisiesongfestival in mei in Rotterdam.