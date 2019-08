Zó woont Gordon nu, en hij verloot een logeerpartijtje bij hem thuis

Al achttien jaar klinkt haar instrument in miljoenen huiskamers

10:31 Al achttien jaar klinkt haar instrument in miljoenen huiskamers. Ze omlijst de reclamespot van Unox rookworst, een echt Hollands wintertafereel, met haar intieme mondharmonicaspel. Hermine Deurloo speelt zondag in het Concertgebouw in Amsterdam muziek uit film, reclame en van tv-series.